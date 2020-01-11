Главы МИД и Минобороны России и Турции обсудят Ливию

Министры иностранных дел и обороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу обсудят в понедельник с турецкими коллегами Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром урегулирование в Ливии, взаимодействие по Сирии и ситуацию на Ближнем Востоке на фоне обострения обстановки вокруг Ирана, передает ТАСС.

Ранее о предстоящем в понедельник визите глав МИД и Минобороны Турции в российскую столицу сообщила турецкая газета Milliyet. По данным издания, в состав турецкой делегации также войдет руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан. Тогда в МИД РФ подтвердили ТАСС, что визит турецкой делегации в Москву ожидается.