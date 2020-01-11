Второе. Кто так быстро организовал встречу президента страны с министром иностранных дел Омана? Напомню, что в Омане нет посольства Украины, а все контакты идут через посольство в Москве.

Первое. С кем встречался в Омане президент Зеленский и с кем говорил? Не верю, что с внезапной сменой места отдыха. Встреча с перепуганным министром иностранных дел (страна, с которой у Украины наименьший товарооборот). Договоренности с этой страной абсолютно бессмысленны.

Сбитый над Тегераном самолет мог быть способом запугивания президента Зеленского после загадочной его встречи в Омане. К такому выводу пришел основатель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин. Хоть он и не сторонник теории заговоров, но ему кажется, что обо всем этом свидетельствуют странные несоответствия.

Третий вопрос. Почему Зеленского в семейной поездке сопровождал близкий друг президента Украины Андрей Ермак?

Напомним, что Ермак пребывает в постоянном контакте с Владиславом Сурковым и отвечает за контакты с Донбассом.

Четвертое. Почему отель, в котором остановился Зеленский, был расположен максимально близко с посольством России в Омане?

Пятое. Кто сделал фото Зеленского в Омане и для чего его слили в сеть?

Шестое. Кого привез в Оман самолет Медведчука и о чем были переговоры?

Автор пишет, что вопросов больше, чем ответов.

Все свидетельствует о том, что переговоры были с Сурковым. На встрече могли обговаривать «особый статус» Донбасса, проведение местных выборов и интеграцию на условиях Москвы уже летом этого года.

Автор публикации говорит: не уверен, что Зеленский на что-то при этой встрече согласился. Но то, что Москва жестко настаивает на своем — очевидно, утверждает эксперт.

Добавим, что с 2014 года В.Сурков находится в санкционном списке США, Евросоюза, Швейцарии, Австралии и Украины.