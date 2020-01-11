Поляки горды тем, что Польша является родиной водки. Эта страна является 4-й по производству объемов этого алкогольного крепкого напитка в мире после России, Украины и США.

На фоне скандалов в Азербайджане по поводу так называемой «паленой водки» напомним, что в Польше 13 января есть официальный праздник — День польской водки. Более того, в Варшаве на базе старинного предприятия по производству горячительного напитка был создан Музей польской водки.

Несмотря на конкуренцию со стороны других стран, Польша все же оспаривает право первенства на происхождение водки как напитка на ее территории. Польша давно озаботилась правом на регистрацию авторских прав на название своего напитка «польская водка» и добилась этого.

Именно 13 января 2013 года было принято юридическое решение о понятии «польская водка». Производству должно соответствовать происхождение только на польской территории продукта, произведенного из пяти сортов зерна (пшеница, рожь, овес, ячмень, овес) или картофеля, выращенных на польской земле. Если исходные материалы произведены за пределами Польши, то все процессы (кроме бутилирования) также должны происходить на территории Польши.

Все эти традиции хранит единственный в стране музей Польской Водки.

По информации музея, в 1915 году, когда русская армия отступала под натиском германской, русское командование отдало приказ уничтожить в Варшаве огромные запасы водки. Солдаты четко выполнили приказ: на улице Замбковской на мостовую было вылито 10 миллионов литров водки! Можно представить, какой запах стоял там в течение нескольких дней.

Многие знают, что в центре Варшавы стоит Дворец культуры и науки (сталинская высотка). Интересно, что если измерить ее высоту в 237 метров, то окажется, что она станет башней из 846 поллитровых бутылок водки. Польской водки.

Не буду рекламировать, но именно польская 40-градусная была в советские времена эталоном качества в ресторанном меню.

Производители этого напитка сейчас пользуются возможностями так называемого плейсмента. Так называют размещение скрытой рекламы в блокбастерах Голливуда и другиз кинокомпаний.

Мой друг-график, например, сделал дизайн рекламы польской водки в одном из недавних фильмов об агенте «007». Фирма-производитель водки, полагаю, получила немалый контракт. Ну и он, понятно, заработал.

Споры о водке пока что не утихли. Много усилий доказать первенство Руси в создании этого напитка приложил знаменитый специалист Вильям Похлебкин. Но все же ему при жизни это не удалось. Поляки пока что настояли на своем.