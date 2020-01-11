Японский паспорт – самый проходной в мире. Азербайджанский – 76-й…

А такая постсоветская страна, как Латвия, не так далеко отстала от лидера — граждане этой балтийской республики, наравне со словенцами и исландцами, могут свободно попасть в 180 стран (11-е место).

Первое место в списке занимает Япония. Ее гражданам доступен беспроблемный въезд в 191 государство. Азербайджан и Филиппины разделяют 76-ю позицию (безвизовый въезд в 67 стран).

Недавно опубликованный новый ежегодный рейтинг паспортов Henley Passport Index расставил в «табели о рангах» документы гражданства почти 200 государств и 227 самостоятельных территорий. Главный критерий — возможность свободно перемещаться по миру. То есть не оформляя въездной визы или получая ее на месте по упрощенной процедуре.

Вторая строчка за Сингапуром — без необходимости стоять в очереди за визой граждане этого азиатского государства могут путешествовать по 190 странам мира. На третьем — паспорта Южной Кореи и Германии, благодаря которым их обладатели без бюрократических процедур отправляются в 189 государств.

В первой десятке «сильных» паспортов находятся в основном, европейские документы, а также граждан Австралии, Новой Зеландии и Канады.

Среди трех стран Балтии Латвию опережает только Литва, с паспортом которой можно попасть в Пакистан, чего нет возможности сделать латвийским гражданам. В свою очередь, Эстония, занимающая 12-е место, с ее паспортом не дает возможности свободно въехать, например, в Гамбию.

Интересно, что паспорт даже такого государства, как Ватикан по «силе» сравнялся с латиноамериканскими Тринидадом и Тобаго и Коста-Рикой — их гражданские документы на 31-м месте рейтинга.

Украина и Никарагуа делят 43-е место, а Россия с Микронезией — 51-е. Беларусь расположилась еще ниже — на 68-м.

Если следить за ежегодными тенденциями в этом рейтинге, то заметно падение паспортов таких государств как США, Англия, и Норвегия, которые находятся на 8-м месте (въезд в 184 государства).

Телекомпания CNN обращает внимание на то, что после Brexit главный гражданский документ Соединенного Королевства, очевидно, потеряет свой нынешний вес или не поднимется выше. Она же отмечает, что в преддверии выхода из Евросоюза только соседняя с ним Ирландия выдала около 900 тысяч своих паспортов, большая часть которых осела в карманах жителей Великобритании. Они, скорее всего, заблаговременно решили обезопасить себя от неожиданностей в области паспортного режима, которые могут наступить после прекращения членства родной страны в ЕС.

На место в рейтинге, понятно, влияют не в последнюю очередь такие факторы, как внутренняя обстановка в стране, существующие или вероятные конфликты, военные действия. Потому список замыкают паспорта таких стран, как Афганистан, Ирак, Сирия, Сомали, Пакистан, Йемен, Ливия, Непал, Палестинская автономия и Северная Корея.

По мнению аналитиков, в рейтинге наиболее высокие места занимают документы тех государств, в которых доминируют демократия, открытость, привлекательный инвестиционный климат. Впрочем, этот рейтинг — не единственный в мире. Есть и другие, критерии которых отличаются от Henley Passport Index. А это означает, что даже статистика может носить субъективные мотивы.