После такого гигантского контракта Польша будет оперировать большим количеством современных танков, чем Германия и Франция вместе взятые. Так сообщает немецкая DieWelt .

Но при этом корейцы предлагают передать еще и технологии, чего хочет и Варшава. Это только начало переговоров, но уже сейчас речь идет о 800 единиц тяжелого вооружения.

Силы восточного фланга НАТО укрепляются. И это касается в большей степени Польши. Только что стало известно, что концерн HYUNDAI Rotem предложил Польше модель танка K2, который подходит ее требованиям обороны.

Польша вместе со странами Балтии — Эстонией, Латвией и Литвой, а также с Грецией и Великобританией выделяет на оборону 2 процента своего ВВП, что с удовлетворением не раз отмечал президент США Дональд Трамп.

Правительство Польши сообщает, что в ближайшее время взнос в оборонный бюджет составит более 2,5 процента от внутреннего валового продукта.

Немецкое издание пишет о том, что для реализации намеченного нужно найти торговых партнеров, которые были бы в состоянии реализовать амбициозные планы Варшавы.

Наибольшую выгоду при повышении оборонного бюджета европейских стран получат американские концерны оборонной отрасли. При том что американцы относятся к Польше, как французы и немцы, считая эту страну маргинальной в этой отрасли.

Нельзя с уверенностью сказать, как много тратит польская армия на американские системы вооружения. Но эксперты утверждают, что, если говорить о закупках американского оружия в мире, Польша пока что находится на втором месте после Саудовской Аравии, пишет Филипп Фритц, цитируемый с портала dw.com.

Поляки были бы склонны приступить к проекту создания нового танка Main Ground Combat System (MGCS). Однако немцы и французы хотят реализовать его сами.

Однако Польша идет по своему пути. Эта страна считает Россию прямой угрозой для себя, особенно после начала войны на востоке Украины и российской аннексии Крыма в 2014 году.

Поляки чувствуют себя все увереннее, и потому проводят свою самостоятельную промышленную политику. И результатом этого есть постоянное динамичное развитие страны.

В связи с отсутствием взаимопонимания с Францией и Германией в области оборонного сотрудничества Польша нашла его с Южной Кореей. Партнером стал в области модернизации армии концерн Hyundai Rotem. Именно он предложил Польше новый танк K2 и связанные с поставками его технологии, о которых просила Варшава.

Причем это только начало переговоров. 800 танков — первая часть контракта, которого лишились предприятия Франции и Германии, но который приобрели корейцы.

Как известно, производство и закупка вооружений — одна из самых прибыльных ветвей мирового бизнеса. После торговли нефтью и газом, как ни странно, производство и приобретение вооружений разного уровня и систем все еще выгодно, хотя в мире не происходит масштабных военных конфликтов.

То, что Польша нашла производителя нужной ей военной продукции такого сегмента, да еще в Корее - свидетельство актуальности древнего тезиса — «para pacem – para bellum» («хочешь мира — готовься к войне»).