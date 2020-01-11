Как полагает политолог, приказ Трампа о ликвидации генерала Сулеймани имеет несколько причин. Прежде всего для американской администрации было очевидно, что экономические санкции не смогли заставить Иран капитулировать и принять ее условия. Вот Трамп и решил показать Тегерану, что у Вашингтона есть и другие средства давления. Возмутило американского президента и развитие событий в Ираке, где после атак США на базы шиитского ополчения начались антиамериканские демонстрации и произошло нападение на посольство США в Багдаде.

«Похоже, обе стороны хотят деэскалации кризиса. И не надо забывать, что риторика Ирана всегда была жестче, чем его действия», - сказала Хантер.

Иран достаточно умеренно отреагировал на убийство генерала КСИР Касема Сулеймани, атаковав только базы США в Ираке и убедившись, что ни один гражданин или солдат Америки не погиб. Так известный иранский историк и политолог Ширин Хантер прокомментировала haqqin.az обострение конфликта между США и ИРИ, связанное с уничтожением влиятельного иранского генерала.

Говоря о будущем ядерной сделки, Хантер отметила, что, как в последнее время утверждают некоторые американские политики, у Ирана уже есть ядерное оружие.

«Тем не менее в 2003 году Иран действительно прекратил все работы в этом направлении. Но противники Ирана упорно пытались использовать слухи о дальнейших разработках им ядерного оружия, чтобы побудить Америку атаковать Иран военным путем. По крайней мере с 1993 года некоторые страны, особенно Израиль, регулярно предупреждали о том, что Иран создаст ядерное оружие уже через год или даже полгода. Но спустя 27 лет у Ирана как не было так и нет ядерного оружия. Более того, соблюдая Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД - политическое соглашение между Ираном, пятью постоянными членами СБ ООН и Германией по ядерной программе Ирана), Тегеран отказался от права разрабатывать и иметь ядерное оружие. И Иран по-прежнему является участником Договора о нераспространении ядерного оружия, в отличие от Пакистана, Индии или Израиля. Однако, если давление на него будет и впредь усиливаться, он может пересмотреть свои планы по созданию атомного оружия», - предупреждает эксперт.

Что касается предполагаемых новых санкций Трампа, то Хантер утверждает, что пока американцы просто не могут придумать ничего такого, что в Иране можно было бы еще санкционировать.

«К тому же, несмотря на трудности, Иран, похоже, приспособился к санкциям. Убийство Сулеймани объединило почти всех иранцев, даже тех, кто выступает против режима. По крайней мере на некоторое время. Теперь людям будет сложнее требовать от власти каких-то перемен. В нынешних условиях для иранцев вопросы стабильности и безопасности стали намного важнее, чем экономическое благополучие. К сожалению, после многих лет безрезультатного давления на Иран Соединенные Штаты так и не поняли, что более мягкий подход с большей вероятностью приведет в этой стране к позитивным переменам…» - подчеркивает Хантер.