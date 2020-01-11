Кыргызстан эвакуировал почти триста жителей приграничного поселка Дахма из-за очередного инцидента на кыргызско-таджикской границе.

Таджикистанская же сторона заявила, что в Кыргызстане началось преследование граждан таджикской национальности. А также на границе, как утверждает таджикская госпогранслужба, кыргызы закидали камнями автомашину жителя села Ходжаи, в ответ на это таджики стали бросать камни в автомашину гражданина Кыргызстана. В сообщении отмечается, что «участились случаи использования охотничьего оружия отдельными гражданами Кыргызстана в целях провокации».

В свою очередь Госпогранслужба Кыргызстана обвинила таджикскую сторону в дезинформации и провокациях. Отмечается, что стрельба производилась только с территории Таджикистана, что граждане Кыргызстана оружие не применяли и что только с таджикской стороны стреляли в пограничников.

Отметим, что в 2019 году на кыргызско-таджикской границе произошло более десяти конфликтов между жителями двух стран.