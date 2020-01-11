Стрельба на границе Кыргызстана с Таджикистаном. Эвакуация населения продолжается подробности от Дмитрия Орлова
Кыргызстан эвакуировал почти триста жителей приграничного поселка Дахма из-за очередного инцидента на кыргызско-таджикской границе.
Таджикистанская же сторона заявила, что в Кыргызстане началось преследование граждан таджикской национальности. А также на границе, как утверждает таджикская госпогранслужба, кыргызы закидали камнями автомашину жителя села Ходжаи, в ответ на это таджики стали бросать камни в автомашину гражданина Кыргызстана. В сообщении отмечается, что «участились случаи использования охотничьего оружия отдельными гражданами Кыргызстана в целях провокации».
В свою очередь Госпогранслужба Кыргызстана обвинила таджикскую сторону в дезинформации и провокациях. Отмечается, что стрельба производилась только с территории Таджикистана, что граждане Кыргызстана оружие не применяли и что только с таджикской стороны стреляли в пограничников.
Отметим, что в 2019 году на кыргызско-таджикской границе произошло более десяти конфликтов между жителями двух стран.
Комментируя haqqin.az ситуацию с двумя центральноазиатскими республиками, российский политолог Дмитрий Орлов отметил, что инциденты на кыргызско-таджикской границы происходят регулярно, причем с жертвами с обеих сторон.
«Проблема в том, - утверждает Орлов, - что из 971 километра кыргызско-таджикской границы делимитировано и демаркировано только 583 км. И на неделимитированных участках существуют спорные территории, которые и становятся причиной кровавых инцидентов. Эти инциденты в любой момент могут перерасти в настоящий конфликт между двумя странами. Между тем с 1990 года вопрос о границе не может найти свое решение из-за крайне противоречивых позиций сторон».
Дело в том, что в определении границы Таджикистан исходит из документов, обозначающих таджико-кыргызскую границу по документам от 1924 года. В них содержатся данные о разграничении территорий советских республик Средней Азии. А кыргызская сторона опирается на документы от 1955-1958 годов, принятых депутатами Верховного совета Киргизской ССР и Таджикской ССР о границе между этими республиками.
«Тогда работала депутатская группа, сформированная из ВС двух республик. А теперь любое строительство на этой границе становится причиной для инцидента. И в этот раз причиной конфликта стало строительство каменного забора. А в декабре вооруженный инцидент произошел из-за попытки кыргызских пограничников построить КПП в районе Ворух на кыргызской территории. Граница проходит по очень неординарной линии - где-то населенный пункт таджиков остается на кыргызской стороне, а где-то кыргызское село - на таджикской. Граница проходит прямо через поселки и деревни. Проблема настолько сложная, что власти двух стран просто избегают ее решения», - считает российский политолог.