В первые дни начавшегося года председатель Центробанка Эльман Рустамов принял участие во встрече между представителями Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) c предпринимателями и менеджерами банков. Причина для этого была веской - полностью завершена передача Центробанку Азербайджана полномочий ликвидированной Палаты по надзору за финансовыми рынками. Что это сулит бизнесу, который чутко реагирует на любые изменения на финансовом рынке?

И бизнес получил ответ на свои вопросы. Главный банкир страны рассказал, что приоритетами Центробанка в 2020 году являются развитие финансового сектора, обеспечение его стабильности, завершение процесса реструктуризации, а также расширение и поддержка устойчивости страхового сектора, применение принципов открытого банкинга, развитие бизнес-кредитования. Так, большая часть банковских кредитов (при общем росте кредитования) приходится на потребительские, а бизнес-кредитование растет медленными темпами. Тем не менее финансовый сектор в стране заметно активизировался.

К примеру, Центробанк планирует завершить проект «7/24/365» уже в этом году. В результате реализации этого проекта платежная система страны будет работать без перерывов, что принесет пользу как банковскому сектору, так и бизнесу. В этом же году планируется запустить и систему мгновенных платежей в non-stop режиме для юридических и физических лиц. В прошлом году количество безналичных операций выросло на 41%. Это достаточно высокая динамика, в 20 раз превышающая экономический рост в стране. Их доля в общей сумме платежей составила 20%, а система мгновенных платежей поспособствует росту безналичных платежей и будет удобна для всех участников - как предпринимателей, так и банков. Кстати, за последние 5 лет доля безналичных платежей в карточных транзакциях увеличилась с 8% до 20%.

Это хорошая динамика, но главного банкира она не удовлетворяет, он намерен предпринять шаги для улучшения соотношения в пользу безналички. С этой целью в этом году намечено дальнейшее развитие и модернизация платежных систем, применение новейших технологий и платформ, в том числе технологий блокчейна. Центробанк намерен осуществлять инвестиции в такие проекты, а также в IT-инфраструктуру. Еще одним приоритетом для ЦБА станет создание принципов и стандартов открытого банкинга для расширения охвата применения инновационных финансовых технологий.

Ну, и конечно же, главный банкир не мог обойти тему инфляции и курса маната, что волнует каждого азербайджанца, не исключая предпринимателей. По его словам, в этом году планируется сохранить макроэкономическую стабильность, одним из элементов которой является удержание инфляции на низком уровне. Таргеты по инфляции не меняются – это инфляция на уровне 4% плюс/минус 2%. Но в целом, цель Центробанка - удержать инфляцию на уровне 4%, что соответствует ситуации за последние три года. И в рамках обеспечения макроэкономической стабильности Центробанк сохранит стабильность курса национальной валюты. А это означает, что, видимо, курс маната, которому в этом году предстояло пуститься в свободное плавание, так и будет оставаться регулируемым.

Внес Рустамов ясность и в вопрос девальвации маната, о чем порой напоминают эксперты. Динамика курса маната и в этом году будет одним из важных условий низкой инфляции. На достижение целевых показателей по инфляции в 2020 году могут повлиять ряд внутренних и глобальных рисков. Среди глобальных рисков, на которые Баку практически не может влиять, в первую очередь, надо отметить снижение роста мировой экономики ниже ожидания, продолжение протекционизма и возможные колебания цен на нефть в условиях геополитической нестабильности. А внутренние риски главный банкир видит в расширении денежной массы в результате фискальной активности и фискального дефицита, инфляционном расширении потребительских кредитов, а также в асимметричности ожиданий.

В отличие от глобальных для регулирования внутренних рисков у Центробанка имеются соответствующие рычаги, которыми он, как показывает жизнь, эффективно пользуется. Достаточно отметить, что масштабное расширение денежной массы под конец года в результате роста минимальных зарплаты и пенсии, компенсации проблемных кредитов и прочих льгот населению практически не отразились на росте инфляции. А сам Центробанк сегодня уже не использует валютные резервы для поддержания стабильного курса маната, а наоборот, изымает иностранную валюту с рынка, в результате валютные резервы его растут. Растут валютные резервы и Нефтяного фонда. И суммарные резервы страны уже превысили 51 млрд долларов, что в 5 раз превышает внешний долг страны и эквивалентно годовому объему ВВП страны. А с такими резервами жизнь, как говорится, не страшна, что, думается, убедило и предпринимателей.