БТА предупреждает водителей...

В связи с дождливой погодой и необходимостью обеспечения безопасности движения на главных автомагистралях - проспект Гейдара Алиева-Аэропорт-Бильгя и Зыхский круг-Аэропорт допустимая скорость движения снижена на 20 км/час, сообщает Бакинское транспортное агентство (БТА).

БТА призывает водителей быть осторожными в такую погоду, соблюдать дозволенную скорость движения, учитывать метеорологические условия и с пониманием относиться к другим участникам движения. Просьба к пассажирам - быть внимательными на автобусных остановках, не совершать посадку/высадку вне остановок.

Указанные правила должны соблюдаться и на территории пересадочного центра.