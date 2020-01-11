В Москве решится судьба Ливии

Премьер правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и глава ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар проведут сегодня переговоры в Москве, контакты проходят по инициативе президентов РФ и Турции, сообщил РИА Новости источник в российском МИД.

"Встреча планируется, она пройдет в соответствии с инициативой президентов РФ и Турции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, переговоры будут проходить с участием представителей министерств иностранных дел России и Турции.

"Встреча проводится нами совместно с турецкими коллегами", - сказал представитель российского МИД.