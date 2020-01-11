Ученые из Швейцарии создали золото из пластика видео
Восьмикаратное золото с плотностью почти в 10 раз меньше, чем у обычного золота, создали специалисты Федеральной политехнической школы Цюриха, сообщает ТАСС.
В первую очередь, создатели надеются на применение своего золота в часовой индустрии:
Чтобы достичь результата, когда 18-каратное золото, состоящее на три четверти из золота и на четверть из меди, имеет плотность не обычные 15 гр на кубический сантиметр, а 1,7 гр на кубический сантиметр, ученые «использовали протеиновые волокна и полимерный латекс для формирования матрицы, в которую они встроили диски золотых нанокристаллов».
Легкое золото также «содержит бесчисленное количество не видимых глазу мельчайших воздушных карманов».