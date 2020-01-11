Ещё один депутат вместо папы

Его 38-летний сын Саид Казымов выдвинул кандидатуру от избирательного округа Джалилабад-Масаллы-Билясувар №69. Кандидатура уже утверждена со стороны ЦИК.

Еще один депутат решил вместо себя отправить на выборы в Милли Меджлис своего сына. Речь идет о депутате прошлого созыва Мирказыме Казымове.

О Саиде Казымове известно не много. По профессии он юрист и в настоящее время работает в Союзе свободных предпринимателей.

В данном округе ему предстоит конкурировать с депутатом прошлого созыва, зампредом партии «Гражданская солидарность» Фазаилом Ибрагимли и кандидатом от ЙАП Этибаром Садыговым.

Мирказым Казымов был депутатом 4 созывов. В этом году его имени не оказалось в списке правящей партии.

Напомним, что ранее стало известно о выдвижении от 80-го Имишли-Бейлаганского избирательного округа Асли Кязымовой, которая приходится дочерью депутата Хангусейна Кязымлы.