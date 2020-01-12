Советник Трампа: Иран вскоре сядет за стол переговоров

«Администрация Трампа недвусмысленно дала понять, что никогда не снимет санкции до начала переговоров», — передает слова советника Трампа РБК.

Вашингтон не собирается снимать с Ирана санкции, пока Тегеран не начнет переговоры, заявил советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью Axios.

По словам О'Брайена, Тегерану необходимо сначала от чего-то отказаться, чтобы получить «привилегии вести переговоры с нами». Он добавил, что США эти переговоры не нужны.

При этом советник президента считает, что, несмотря на заявления Тегерана, иранские власти вскоре сядут за стол переговоров. По мнению О'Брайена, к этому их склонят продолжающиеся протесты.

В ответ на это Трамп в своем Twitter написал, что его не интересует, будет Иран вести переговоры или нет: «Советник по национальной безопасности предположил сегодня, что санкции и протесты уже «перекрыли кислород» Ирану и заставят его начать переговоры. На самом деле, мне все равно, начнутся переговоры или нет».