В США призвали разорвать соглашения с Кубой

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал страны, которые принимают участие в зарубежных медицинских программах Кубы, разорвать с ней соглашения. Глава американского внешнеполитического ведомства считает, что в условиях работы кубинских врачей якобы имеются нарушения.

Помпео написал в Twitter, что Куба «не дала ответа на письмо спецдокладчиков ООН по вопросам рабства и торговли людьми, где выражалась крайняя обеспокоенность угрозами, низкими зарплатами и плохими условиями [труда] в рамках медицинских программ за рубежом».

«Мы призываем принимающие страны прекратить действие соглашений..., которые облегчают нарушения прав человека, имеющие место в рамках этих программ», – добавил он.