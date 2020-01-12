ОАО «Азерэнержи» в рамках «Программы реабилитации» осуществило ремонтно-восстановительные работы по восстановлению «потерянной» мощности как других электростанций, так и электростанции «Шеки».

Отметим, что до принятия данного документа к осени 2018 года, 2 агрегата из десяти из-за поломки корпуса вообще не функционировали, а остальные 8 агрегатов работали не в полную силу. Шекинская электростанция с установленной мощностью в 87 МВт работала мощностью 40 МВт, с перебоями.

После проведения соответствующих работ, замены запасных частей 10-ти агрегатов станция функционирует мощностью свыше 80 МВт. В результате выполненных мероприятий удалось восстановить «потерянные» 40 мегават или 50% мощности, а также обеспечена надежная эксплуатация станции.

Отметим, что «Азерэнержи» наряду с Шекинской электростанцией, также осуществляет ремонтные работы и работы по реконструкции на 12-ти электростанциях, включая 6 модульных электростанций. На сегодняшний день всего было восстановлено 485 мегават «потерянной» мощности.

В рамках «Программы реабилитации», рассчитанной на период 2018-2021гг, предусмотрено восстановление около 1000 мегават «потерянной» мощности.