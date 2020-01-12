Блумберг: Трачу все деньги, чтобы избавиться от Трампа

Американский миллиардер Майкл Блумберг тратит все свои деньги, чтобы избавиться от американского президента Дональда Трампа. Такое заявление кандидат в президенты США сделал агентству Reutres.

Блумберг не скрывает, что его главная цель — избавиться от Трампа. "Я трачу все свои деньги, чтобы избавиться от Трампа. Вы хотите, чтобы я тратил больше или меньше?"

По информации СМИ, на телевизионную рекламу в рамках предвыборной гонки, в которую миллиардер вступил в ноябре, он уже потратил более $200 млн. При этом, по данным соцопросов, среди возможных кандидатов от демократов Блумберг занимает пятое место, уступая лидирующему Джо Байдену более 20% голосов.

Ранее во время встречи со своими сторонниками в Техасе миллиардер пообещал потратить 1 млрд долларов либо на себя, либо на какого-либо другого кандидата, чтобы победить Дональда Трампа. Всего состояние Блумберга составляет 58 млрд долларов.