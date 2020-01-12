Вилаят Эйвазов вывел в распоряжение весь личный состав ГАИ

Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ по Управлению государственной дорожной полиции Главного управления полиции (ГУП) города Баку, согласно которому весь личный состав Управления отправлен в распоряжение, сообщает Trend.

В сообщении говорится, что полковник полиции Рашид Пириев тоже пока не утвержден на должность начальника Управления и в настоящее время временно исполняет его обязанности.

Напомним, что несколько дней назад начальник Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции (ГУП) города Баку, полковник полиции Нушираван Сафаров был отправлен на пенсию.

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