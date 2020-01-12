Икрам Нур, автор haqqin.az 11:43

Ливийская национальная армия приостанавливает боевые действия против сил Правительства национального согласия. Режим прекращения огня вступил в силу в воскресенье, 12 января, в полночь по местному времени. Чтобы было понятно – фельдмаршал Хафтар согласился на временное перемирие, соглашение о котором стороны должны подписать сегодня, 13 января, в Москве. Пикантность ситуации заключается в том, что еще два дня назад он ответил категорическим отказом на это предложение, которое сделали ему Владимир Путин и Реджеп Эрдоган 8 января в Стамбуле.

Еще 48 часов назад командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) категорически отказывался от прекращения огня, заявляя о необходимости «раздавить гадину терроризма» - то есть международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) – «в ее логове», в Триполи. И просьбу президентов двух стран, системных внешних игроков в ливийском конфликте откровенно проигнорировал. И вдруг его внезапно посетило миролюбие и готовность договариваться. Подобные преображения всегда вызывают желание докопаться до истоков такого чуда. Тем более что в ситуации оказалась некоторым образом замешана фрау канцлерин, госпожа Меркель, которая в субботу, 11 января, на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным анонсировала проведение в ближайшее время международной конференции по Ливии в Берлине. Как нельзя кстати в исследовании вопроса об обуявшем Хафтара миролюбии пришлась информация, полученная от источников в ПНС. О том, что сутки назад так называемые «российские наемники» из частной военной компании Вагнер в организованном порядке снялись и покинули линию фронта, отойдя на несколько десятков километров с занимаемых позиций. Важно лишь то, что группы вооруженных людей, которых в этой североафриканской стране считают, возможно, ошибочно «российскими наемниками из ЧВК Вагнер», в самый нужный для Хафтара момент отказались воевать. А с оставшимися у него силами, включая «добровольцев-интернационалистов» из Судана и Чада, у ренегат-фельдмаршала наступать не получается. Поскольку воюют они своеобразно и в полном соответствии с местными традициями – приказов не слушают, при плотном огне противника разбегаются по округе, а то и вообще покидают позиции, с упоением предаваясь грабежам. Турецкий президент Реджеп Эрдоган в очередной раз может сам себе аплодировать – титанические усилия Анкары по поднятию ставок в «ливийской партии» вполне себя оправдали. Надобность в отправке на выручку Триполи контингента турецких военнослужащих отпала, вполне хватило протурецких прокси из сирийского Идлиба, чтобы услышали, прониклись и начали учитывать интересы Турции в Ливии.