Еще один успех Эрдогана: турки вошли в Ливию, все остановилось наш комментарий
Ливийская национальная армия приостанавливает боевые действия против сил Правительства национального согласия. Режим прекращения огня вступил в силу в воскресенье, 12 января, в полночь по местному времени.
Чтобы было понятно – фельдмаршал Хафтар согласился на временное перемирие, соглашение о котором стороны должны подписать сегодня, 13 января, в Москве. Пикантность ситуации заключается в том, что еще два дня назад он ответил категорическим отказом на это предложение, которое сделали ему Владимир Путин и Реджеп Эрдоган 8 января в Стамбуле.
Еще 48 часов назад командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) категорически отказывался от прекращения огня, заявляя о необходимости «раздавить гадину терроризма» - то есть международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) – «в ее логове», в Триполи. И просьбу президентов двух стран, системных внешних игроков в ливийском конфликте откровенно проигнорировал. И вдруг его внезапно посетило миролюбие и готовность договариваться.
Подобные преображения всегда вызывают желание докопаться до истоков такого чуда. Тем более что в ситуации оказалась некоторым образом замешана фрау канцлерин, госпожа Меркель, которая в субботу, 11 января, на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным анонсировала проведение в ближайшее время международной конференции по Ливии в Берлине.
Как нельзя кстати в исследовании вопроса об обуявшем Хафтара миролюбии пришлась информация, полученная от источников в ПНС. О том, что сутки назад так называемые «российские наемники» из частной военной компании Вагнер в организованном порядке снялись и покинули линию фронта, отойдя на несколько десятков километров с занимаемых позиций.
Важно лишь то, что группы вооруженных людей, которых в этой североафриканской стране считают, возможно, ошибочно «российскими наемниками из ЧВК Вагнер», в самый нужный для Хафтара момент отказались воевать. А с оставшимися у него силами, включая «добровольцев-интернационалистов» из Судана и Чада, у ренегат-фельдмаршала наступать не получается. Поскольку воюют они своеобразно и в полном соответствии с местными традициями – приказов не слушают, при плотном огне противника разбегаются по округе, а то и вообще покидают позиции, с упоением предаваясь грабежам.
Турецкий президент Реджеп Эрдоган в очередной раз может сам себе аплодировать – титанические усилия Анкары по поднятию ставок в «ливийской партии» вполне себя оправдали. Надобность в отправке на выручку Триполи контингента турецких военнослужащих отпала, вполне хватило протурецких прокси из сирийского Идлиба, чтобы услышали, прониклись и начали учитывать интересы Турции в Ливии.
Причем для этого не пришлось особо и тратиться – сирийское «пушечное мясо» не так уж и дорого, к тому же – его с избытком еще на пару ограниченных конфликтов. Что же до обещания рассматривать Москву как посредника в мирном урегулировании ливийской ситуации, то оно вообще практически ничего Анкаре не стоит. В конце концов, утверждать коспонсоров мирного процесса в этой стране будут не турки, а участники Берлинской конференции, в которой наверняка примут участие французы, итальянцы, американцы и представители ООН, здесь возможны любые расклады.
Попутно нельзя не заметить еще один нюанс в ситуации с внезапно обуявшем Хафтара миролюбии. Он считал себя вершителем судеб Ливии, общенациональной и самостоятельной фигурой. История с ЧВК Вагнер показательно спустила его с небес на землю и продемонстрировала фельдмаршалу, да и всему, пожалуй, миру его реальное место в «ливийской партии», которую ведут внешние системные игроки – где-то в прихожей, в позе «чего изволите?»
Излишне завышенная самооценка, проявившаяся в игнорировании Хафтаром призыва из Стамбула, была его грубой ошибкой. На что ему демонстративно и указали. Будет совершать такие ошибки и дальше – укажут еще строже. В конце концов, для этих самых внешних игроков не принципиально, чтобы того, кто подписывает соглашения от лица одной из местных противоборствующей сторон, звали именно Халифа Хафтар - подойдет любая фамилия.