Британские офшоры отказались прятать деньги россиян

Британские офшоры — острова Мэн, Гернси и Джерси — отказались прятать деньги россиян и решили в 2020 году выдавать данные об их счетах и активах в рамках системы автоматического обмена финансовой информацией. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на официальные списки.

В 2019 Великобритания без объявления причин решила исключить Россию из списка стран, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией. В Москве ответили симметрично и отказались предоставлять аналогичную информацию британской стороне.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) России заявили, что если британские офшоры в 2020 году действительно передадут российской стороне финансовую информацию, Москва вернет Мэн, Гернси и Джерси в список автоматического обмена.