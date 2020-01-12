Эмир Катара Халид бин Хамад аль-Тани, прибывший с визитом в Тегеран, встретился с верховным руководителем исламской революции аятоллой Али Хаменеи.

Панарабская газета "Аль-Раи аль-Юм" выдвинула три версии встречи Хаменеи с правителем Катара. Возможно, пишет издание, так Иран выказывает уважение монарху, посетившему Исламскую Республику впервые после восшествия на трон в 2013 году.

Вторая версия: на территории Катара находятся военные базы США и дислоцируются тысячи американских солдат. Эмир опасается, что в ходе нового витка американо-иранского конфликта Тегеран нанесет удар по катарской территории.

Наиболее вероятным изданию кажется вариант, что эмир доставил в Тегеран послание американской администрации с принципиально новыми предложениями – настолько важными, что их необходимо сообщить лично Хаменеи в ходе конфиденциальной беседы.

На то, что миссия эмира является посреднической, намекает и финансируемый властями Катара телеканал "Аль-Джазира". Цитируя призыв монарха к диалогу, высказанный на встрече с президентом Хасаном Роухани, канал отмечает, что Катар – одно из немногих государств, поддерживающих близкие отношение как с Тегераном, так и с Вашингтоном.