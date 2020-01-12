Пентагон: Сулеймани не готовил атаки на посольства США

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не видел каких-либо определенных доказательств того, что глава спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани намеревался устроить атаку на четыре американских посольства, сообщает Интерфакс со ссылкой на CBS News.

"Президент не привел конкретных доказательств. Он сказал, что полагает так. Что касается четырех посольств, то я не видел ни одного доказательства. Я же говорю, что разделял точку зрения президента касательно того, что, возможно - мое предположение было таково, что их целью могли быть наши посольства. Посольства - это самая заметная демонстрация американского присутствия в стране", - заявил Эспер в интервью программе Face the Nation.

По мнению Эспера, Сулеймани стоял за атаками на США в течение последних 20 лет, в том числе и за штурмом американского посольства в Багдаде в конце декабря прошлого года.

"Сегодня мы в большей безопасности, чем несколько недель назад. Почему? Мы убили самого крупного лидера террористов в мире, Касема Сулеймани, на руках которого кровь сотен погибших американских военнослужащих", - подытожил Эспер.