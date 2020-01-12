Рашада Шолана избрали председателем правления Ассоциации

В Азербайджане открылась новая медицинская ассоциация, занимающаяся организацией научных конференций и просвещением в области трансплантации почки. Во всем мире трансплантология является одной из перспективных и стратегических направлений медицины. И в нашей стране трансплантология вызывает большой интерес специалистов и общественности.

Ассоциация специалистов в области трансплантации почки (ASKT – Association of Specialists in Kidney Transplantation; BTMA – Böyrək Transplantasiyası sahəsində Mütəxəssislər Assosiasiyası) – так называется общественное объединение, прошедшее регистрацию в Министерстве юстиции Азербайджанской Республики. Председателем правления был избран известный хирург, общественный деятель, главный специалист по трансплантации почки Минздрава – Рашад ШОЛАН.

«Наша ассоциация будет заниматься проблемами трансплантации почки. В наших рядах уже достаточно много известных специалистов, которые самоотверженно занимаются своей врачебной деятельностью. Спасибо всем моим коллегам, которые избрали меня председателем этой организации. Я и впредь буду усердно заниматься научными аспектами трансплантации почки, потому что доверие моих коллег возлагает на меня очень большую ответственность», - сказал в беседе с нами доктор Р.Шолан.