Масштабная спецоперация в Турции видео
На юге Турции в провинции Хаккари началась новая масштабная антитеррористическая операция Kapan-3 ("Капкан").
Как сообщает Anadolu со ссылкой на МВД Турции, в операции задействованы 825 сотрудников полиции и жандармерии.
Цель операции - полная ликвидация угрозы террористов ПКК в районе Каваклы провинции Хаккари.
В ходе операции уже обнаружены четыре укрытия террористов, изъяты автомат Калашникова, 17 самодельных взрывных устройств, три ручные гранаты, большое количество боеприпасов.