Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Тбилиси 12:41

Один из перспективных проектов в рамках Великого Шелкового пути имеет все шансы быть отложенным в долгий ящик: правительство Грузии заявило о разрыве контракта с Консорциумом по строительству глубоководного порта в поселке Анаклиа на черноморском побережье.

Если коротко, то Анаклийский порт по идее должен стать ключевыми морскими воротами Транскавказского коридора, и целью его создания в первую очередь должно стать перетягивание в наш регион хотя бы части китайских грузов, которые в настоящее время идут через Россию. Тендер на строительство порта выиграл консорциум, созданный крупнейшим грузинским банком с участием американских партнеров. Однако проект с самого начала столкнулся с немалыми сложностями, и главная из них – отсутствие инвесторов, привлечь которых оказалось совсем не просто. Между тем стоимость строительства порта составляет 400 млн долларов, и понятно, что даже у самого богатого и сильного грузинского банка таких денег нет и быть не может. Такими средствами располагают лишь крупные международные финансовые институты, но вдруг - для кого-то неожиданно, а для кого вполне очевидно - выяснилось, что они не горят желанием раскошелиться, на что у них есть свои аргументы. Проблема в том, что перспективы нового порта довольно туманны. Как он будет работать, насколько будет загружен, захотят ли китайцы транспортировать свои товары по новому, неизведанному маршруту при том, что уже есть давно испытанный и апробированный – через Россию? У крупных международных инвесторов есть негативный пример – железнодорожная магистраль Баку - Карс, которая на данном этапе не слишком оправдывает возлагавшиеся на нее надежды. Понятно, что привлечение грузов - дело долгое и хлопотное, и спустя некоторое время маршрут заработает.

Но Баку-Карс - это государственные инвестиции – азербайджанские и турецкие. Отличие государства от частного бизнеса в том как раз и состоит, что оно может себе позволить вкладывать средства в перспективные проекты и ждать, пока они начнут приносить выгоду. У частных инвесторов такой роскоши, как время, нет - они не могут ждать. Крупные международные финансовые институты спрашивают представителей грузинского государства и анаклийского консорциума – где гарантии, что порт будет достаточно загружен? А что если Россия для сохранения своего грузопотока снизит тарифы, пусть и незначительно, и обрушит все расчеты на рентабельность Анаклии? А как нам быть, если проект окажется убыточным? Согласитесь, сомнения вполне оправданные, особенно, если учесть, что речь идет о новом порте, который строится с нуля, на месте заброшенной, ничем не примечательной деревушки на черноморском побережье. В общем, консорциум изначально был обречен, так как иностранные инвесторы требовали невозможного - государственных гарантий возврата инвестиций, на что не пойдет ни одна страна, даже богатая, не говоря уже о бедной. И все, что происходило с 2017 года по сегодняшний день – это затянувшаяся бессмысленная агония анаклийского синдиката. Срок действия контракта между компанией и государством продлевался несколько раз, хотя практически сразу было понятно – инвестора консорциум не найдет. В общем, спустя несколько лет медленного отсечения хвоста по кусочкам было наконец принято решение обрубить его одним махом, весь. В настоящее время проект стратегически важного регионального порта находится в подвешенном состоянии – как долго продлится процедура развода государства с консорциумом, захочет ли частная компания защищать свои интересы в суде, что еще больше затянет и без того непростительно затянувшийся проект? Когда будет новый тендер, сколько времени займут процедуры? А главное – кто окажется победителем будущего тендера? Вот он, вопрос на 400 млн долларов и, как часто бывает в таких крупных проектах, ответ на него в значительной степени следует искать в политической плоскости. В самом начале, в 2016 году, когда был подписан контракт между правительством и консорциумом, была допущена принципиальная ошибка, которая и предопределила все эти несообразности. Ошибкой является сам этот контракт с консорциумом, так как в тендере принимали участие и другие претенденты на строительство порта – китайцы. По любой экономической логике проект Анаклиа должны были передать именно китайцам. Ведь порт строится для того, чтобы привлечь грузы из Поднебесной, а потому было бы вполне естественно, если бы строительство и последующее управление также было доверено им. Но… вмешалась политика. Наш стратегический союзник - США – тонко и ненавязчиво дал понять, что не хотел бы видеть подрядчиком столь крупного проекта китайцев.