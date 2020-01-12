Чавушоглу и Акар проводят переговоры в Москве
В Москве проходят переговоры главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и министра национальной обороны Хулуси Акара с российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.
Как сообщает Anadolu, участники переговоров обсуждают шаги по обеспечению долгосрочного мира и стабильности в Ливии.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что позже к ним присоединятся представители Ливии.
«В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями между президентами России и Турции сегодня в Доме приемов МИД стартовала российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО, посвященная ливийскому урегулированию», – написала Захарова в Facebook, добавив, что представители ливийских сторон уже прибыли в особняк МИД РФ и вскоре подключатся к переговорам.