Иордания заявила о возрождении ИГИЛ на западе Ирака

В течение последнего года террористическая группировка «Исламское государство» возродилась и укрепилась на западе Ирака, считает король Иордании Абдалла II.

«В течение последнего года мы наблюдаем возрождение и укрепление ИГ не только в юго-восточной Сирии, но и на западе Ирака», – передает РИА Новости слова короля Иордании в его интервью французскому каналу France 24 накануне своего европейского турне.

Абдалла II также выразил озабоченность в связи с тем, что в условиях раскола в иракском обществе придется столкнуться с возрождением ИГ. Король отметил, что международное сообщество «должно присутствовать там и быть готовым вмешаться и помочь Ираку бороться с этой угрозой».