В мире станет одним автогигантом меньше

Топ-менеджеры японского автоконцерна Nissan Motor Co активизировали подготовку секретного плана выхода из альянса с французским автопроизводителем Renault после того, как бывший глава обеих компаний Карлос Гон бежал из Японии в Ливан. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Утверждается, что план Nissan предусматривает полный отказ от сотрудничества с Renault в разработке автомобилей и их производстве.

Издание отмечает, что 20-летнее партнерство Nissan и Renault уже было "токсичным", а ситуация с Гоном только подстегнула японскую сторону действовать быстрее. По словам источников, многие топ-менеджеры Nissan считают, что альянс с Renault тормозит развитие японского автоконцерна, пишет Корреспондент.net.

Возможно, распад альянса вынудит обе компании искать новых партнеров в автомобильной отрасли, притом что другие представители этого сектора стремятся объединить усилия в условиях роста расходов на разработку электромобилей, указывает газета.