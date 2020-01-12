Какая погода нас ожидает завтра
Завтра, 14 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер северный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 2-4, днем 7-11 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 770 до 774 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, ветер западный. Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 1-6, на высокогорных территориях 10-15 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.