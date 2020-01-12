Евросоюз пока не планирует вводить односторонние санкции в отношении Ирана в связи с крушением украинского Boeing, ответственность за которое признал Тегеран, сообщил источник в Брюсселе.

«ЕС не видит оснований на данном этапе для введения санкционных мер против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing, необходимо сначала получить результаты расследования», – заявил он, передает ТАСС.

Источник добавил, что главы МИД ЕС на плановом заседании 20 января обсудят катастрофу украинского Boeing и будущее ядерной сделки – Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Boeing 737-800, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев, разбился 8 января спустя несколько минут после вылета из аэропорта имама Хомейни. В результате крушения погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Власти Ирана взяли на себя ответственность за катастрофу, заявив, что сбитый самолет стал последствием действий США в регионе. По словам президента страны Хасана Роухани, лайнер был атакован по ошибке, так как Тегеран ждал нападения со стороны США.