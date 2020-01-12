Boeing обрушит экономику США

«Нет сомнений, что ситуация с Boeing замедлит рост ВВП», — заключил министр и добавил, что компания является крупнейшим экспортером. Ранее Мнучин говорил, что рост ВВП США составит от 2 до 3 процентов. Вашингтон полагает, что значительного экономического роста удастся достичь за счет заключения торгового соглашение с Китаем. Планируется, что подписание первой сделки состоится в ближайшее время.

Компания Boeing в декабре 2019 года заявила, что в течение месяца намерена на неопределенный срок прекратить выпуск Boeing 737 MAX. Это произошло после двух авиакатастроф — в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте 2019-го. В общей сложности в них погибли 346 человек. В январе 2020-го компания Spirit AeroSystems, один из основных поставщиков деталей для самолетов Boeing 737 MAX, решила избавиться от части своих работников. Под сокращение попадут порядка 2,8 тысячи человек.