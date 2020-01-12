Гейдар Гейдаров и Парвиз Мамедов печатали фальшивые манаты

Сотрудники линейного отдела полиции Хачмаза и Главного линейного отделения полиции Сумгаита, Управления полиции Железнодорожного транспорта задержали фальшивомонетчиков.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате проведенной операции на территории поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев был задержан житель Сабунчинского района ранее судимый Гейдар Гейдаров. Во время личного досмотра у него были обнаружены и изъяты фальшивые купюры. В ходе расследования стало известно, что Г.Гейдаров изготавливал поддельные купюры вместе с жителем столицы, ранее судимым Парвизом Мамедовым.

В его задержании Мамедова принимали участие сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью, так как поступила информация о ношении им оружия.