В Иране рассказали, когда узнали о причинах крушения Boeing

Власти Ирана заявили, что узнали о том, что украинский самолет был сбит иранскими ПВО только 10 января, накануне официального признания. Об этом сообщил официальный представитель правительства страны Али Рабии, передает ТАСС.

"Только в пятницу Генштаб ВС Ирана получил результаты расследования, и тогда прошло заседание Высшего совета национальной безопасности", - заявил Рабии в эфире местного телеканала, добавив, что "до 10 января никто, даже президент страны Хасан Роухани, не знал причину катастрофы самолета".

Представитель правительства подчеркнул, что "как только президент узнал об этом, то сразу принял решение как можно скорее выступить с обращением к населению".

8 января самолет украинской авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета - 11 украинцев.