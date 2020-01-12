Саакашвили проклял себя за безвиз Грузии и ЕС

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил о том, что он был одним из тех, кто предложил безвизовый режим для Грузии и Евросоюза.

По его словам, "это была плохая идея".

Саакашвили подчеркнул, что именно он с бывшими главами МИД Польши и Швеции придумали программу "Восточное партнерство" Евросоюза. "Сейчас я проклинаю себя за то, что сделал это, так как наши граждане уезжают работать в Европу", - сказал он, пообещав вернуться в Грузию и исправить сложившееся положение, пишет Газета.ru.