Роухани одобрил внесение Пентагона в список террористических организаций
Президент Ирана Хасан Роухани одобрил законопроект Меджлиса (парламента), согласно которому Пентагон признается террористической организацией. Об этом сообщило в понедельник агентство Тасним.
Проект представляет собой поправку к принятому в Иране в апреле прошлого года закону, в рамках которого запрещенной организацией было признано Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США. Теперь в число террористов включаются все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации.