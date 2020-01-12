Грузинским авиакомпаниям посоветовали не летать над Ираном
Агентство гражданской авиации Грузии призвало авиакомпании страны воздержаться от полетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака, сообщает сайт ведомства.
Агентство подчеркнуло, что проводит постоянный обмен информацией с международными авиационными организациями, а также осуществляет оценку существующих рисков безопасности полетов, передает Sputnik Грузия.
"Опираясь на рекомендацию, распространенную интегрированной группой оценки рисков авиационной безопасности Евросоюза, с учетом предполагаемых причин катастрофы украинского воздушного судна, Агентство гражданской авиации Грузии призывает зарегистрированные в Грузии авиакомпании воздержаться от использования воздушного пространства Ирана и Ирака", - говорится в заявлении.