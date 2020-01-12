В Германии нашли мертвыми американских солдат
В Германии двое американских военнослужащих найдены мертвыми на авиабазе Spangdahlem (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Согласно информации, тела 20-летних солдат были найдены в казарме. Что стало причиной их смерти, пока неизвестно, идет расследование.
Командующий 52-й истребительной авиаэскадрой Дэвид Эпперсон выразил соболезнования родным и близким военнослужащих.
В Spangdahlem сейчас несут службу около 4 тыс. американских солдат.