В Германии нашли мертвыми американских солдат

В Германии двое американских военнослужащих найдены мертвыми на авиабазе Spangdahlem (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Согласно информации, тела 20-летних солдат были найдены в казарме. Что стало причиной их смерти, пока неизвестно, идет расследование.

Командующий 52-й истребительной авиаэскадрой Дэвид Эпперсон выразил соболезнования родным и близким военнослужащих.

В Spangdahlem сейчас несут службу около 4 тыс. американских солдат.

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