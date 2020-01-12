МВД опровергает задержание полицейского с наркотиками

В МВД Азербайджана прокомментировали распространенную в соцсетях информацию о задержании с наркотиками сотрудника Сальянского районного управления полиции.

Как заявил Report главный инспектор Ширванской региональной группы пресс-службы МВД Тогрул Насирли, данная информация не соответствует действительности. По его словам, бывший сотрудник Сальянского РУП Фарид Гусейнов некоторое время назад был уволен по собственной просьбе: "Расследование в связи с распространенной информацией продолжается".

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что Ф.Гусейнов задержан сотрудниками Сабирабадского РУП, у него были изъяты наркотики.