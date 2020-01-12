Беларусь и Россия не сумели договориться

Представителям антимонопольных ведомств Беларуси и России не удалось в понедельник достичь договоренностей по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории нашей страны, сообщает БЕЛТА.

Предполагается, что переговоры будут продолжены в ближайшее время.

Источник в министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) уточнил, что белорусская сторона предложила повысить тарифы на 2020 год на инфляционную составляющую (как это предусмотрено действующей методикой), однако у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ возникли определенные вопросы по расчетам.