В Пакистане отменили смертный приговор экс-президенту Мушаррафу
Высокий суд Лахора заявил, что создание специальной коллегии для слушания дела экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа является «неконституционным».
Суд отменил вынесенный коллегией смертный приговор бывшему главе государства, передает ТАСС со ссылкой на канал Geo.tv.
В декабре специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор. Сам экс-президент назвал вынесенный ему приговор личной местью.