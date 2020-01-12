Отдел информации 16:21

Оскорбительный и возмутительный поступок совершила группа туристов из Индии на Аллее шехидов. Эти туристы сняли там музыкальный клип с танцами и веселыми песнями. Видео быстро распространяется в социальных сетях, вызывая глубокое возмущение людей, потрясенных таким неуважением со стороны туристов к памяти шехидов. Возникает вопрос, как группа туристов смогла провести съемки клипа в таком охраняемом месте. Это видео вызвало серьезный резонанс, и общественность требует наказать людей, из-за безответственности которых стало возможно подобное.

Возможно, граждане Индии и не поняли, что проявили неуважение к азербайджанскому народу, устроив пляски на Аллее шехидов, так как в Индии нет традиции хоронить умерших – их кремируют. Но возникает вопрос – информируют ли компании, которые организуют туры в Азербайджан, туристов о священных для азербайджанцев местах? Глава отдела по связям со СМИ и общественностью Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде сказал haqqin.az, что до туристов, прибывающих в Азербайджана по турпакетам, такая информация доводится. «Если этика и воспитание не позволяют, то туристы так себя не ведут. Но над каждым туристом невозможно поставить контролера. В целом же, этот инцидент – очень неприглядное событие», - сказал он.