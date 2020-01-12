Туристы вызвали скандал между Азербайджаном и Индией реакция МВД+посольства Индии
Оскорбительный и возмутительный поступок совершила группа туристов из Индии на Аллее шехидов. Эти туристы сняли там музыкальный клип с танцами и веселыми песнями.
Видео быстро распространяется в социальных сетях, вызывая глубокое возмущение людей, потрясенных таким неуважением со стороны туристов к памяти шехидов. Возникает вопрос, как группа туристов смогла провести съемки клипа в таком охраняемом месте. Это видео вызвало серьезный резонанс, и общественность требует наказать людей, из-за безответственности которых стало возможно подобное.
Возможно, граждане Индии и не поняли, что проявили неуважение к азербайджанскому народу, устроив пляски на Аллее шехидов, так как в Индии нет традиции хоронить умерших – их кремируют. Но возникает вопрос – информируют ли компании, которые организуют туры в Азербайджан, туристов о священных для азербайджанцев местах?
Глава отдела по связям со СМИ и общественностью Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде сказал haqqin.az, что до туристов, прибывающих в Азербайджана по турпакетам, такая информация доводится.
«Если этика и воспитание не позволяют, то туристы так себя не ведут. Но над каждым туристом невозможно поставить контролера. В целом же, этот инцидент – очень неприглядное событие», - сказал он.
К.Гулузаде сказал также, что он не в курсе – какая компания организовала приезд этих туристов в Баку. Сейчас Госагентство проводит разбирательство по этому поводу.
Глава пресс-службы Главного управления полиции города Баку майор Эльшад Гаджиев сказал haqqin.az, что сейчас правоохранительные органы занимаются проверкой данного факта.
«Соответствующее управление полиции проверило видеокадры, и по первичным данным можно сказать, что это нарезка видеокадров, сделанных на основе любительской съемки, которую вели туристы, в разное время побывавшие в Баку. Затем был сделан монтаж и наложена музыка. Проверка по факту продолжается», - сказал представитель полиции.
В свою очередь, посольство Индии в Азербайджане прокомментировало распространенный в социальных сетях музыкальный клип, снятый группой туристов из этой страны в Аллее шехидов.
«Посольство Индии в Азербайджане посмотрело видео на новостных сайтах и в социальных сетях, где некоторые люди демонстрируют неуважительное поведение в Аллее шехидов. Посольство осуждает такое поведение кого бы то ни было», - говорится в публикации, размещенной на официальной странице дипмиссии в Facebook.
«Посольство взаимодействует с официальными структурами, в том числе с Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики, для расследования данного вопроса», - отмечается в публикации.