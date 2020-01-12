Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили разоблачить королевскую семью

Если королевская семья не опустит принца Гарри и его жену Меган Маркл, то пара даст разоблачительное интервью нескольким ведущим СМИ, такой ультиматум поставили внук королевы Елизаветы II и его супруга, пишет The Sun.

Как утверждает издание, герцог и герцогиня Сассекские уже договорились с телеканалами ABC, NBC и CBS, а также могут принять участие в шоу Опры Уинфри, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Sun.

По данным источника, пара намерена рассказать о расизме и сексизме, с которым они столкнулись в королевском дворце.

13 января королева Елизавета, принц Гарри, принц Уильям и принц Чарльз соберутся на встречу в имении королевы в Норфолке, чтобы обсудить ситуацию. Ожидается, что в обсуждении по видеосвязи примет участие Меган, которая сейчас находится с сыном Арчи в Канаде. Не исключено, что на встрече будут присутствовать представители правительств Великобритании и Канады, сообщает РИА Новости.