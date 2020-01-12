Саакашвили призвал не впускать в Грузию граждан Ирана

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, оценивая текущую ситуацию на Ближнем Востоке, призвал власти страны не впускать не территорию страны «ни одного гражданина Ирана», передает Грузия онлайн.

«В связи с нынешней ситуацией в Иране, я бы закрыл границу и не впустил бы ни одного гражданина Ирана в Грузию», — заявил Саакашвили в эфире передачи «Главные акценты».

«Массовый въезд граждан Ирана теперь представляет угрозу. Способна ли наша система безопасности предотвращать террористические угрозы? Самое простое сейчас — перестраховаться и не пускать их через границу. На данном этапе мы должны временно закрыть границу для граждан Ирана, это не вызывает никаких сомнений, для этого и существует государство», — сказал Саакашвили.