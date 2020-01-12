Украина вернется в ПАСЕ

Верховная Рада Украины примет в ближайшие дни решение о возобновлении участия украинской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил на своей странице в Facebook депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

По его словам, в понедельник, 13 января, решение должно быть утверждено парламентским комитетом по международным делам. «Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге», — отметил Гончаренко.

В сентябре 2019 года украинская делегация в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии организации. Причиной такого решения стало возвращение в ассамблею депутатов от России.