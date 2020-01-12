В заявлении утверждается, что последняя информация в СМИ о принцах является спекуляцией.

Британские принцы Уильям и Гарри опровергли сообщения о сложностях в их отношениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярии герцога Кембриджского и герцога Сассекского.

«Для двух братьев, которые так сильно беспокоятся о проблемах, связанных с душевным здоровьем, использование языка подстрекательств оскорбительно, это наносит вред», — говорится в сообщении.

Ранее Принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей – это значит, что они больше не будут представлять британскую монархию на официальных мероприятиях и заниматься общественной деятельности от ее лица.

При этом супруги заверили, что продолжат поддерживать королеву, однако хотят больше времени проводить с сыном в Северной Америке.