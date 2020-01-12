Азербайджанские моряки спасли мигрантов у берегов Греции

Моряки ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» спасли мигрантов в территориальных водах Греции.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Каспийского морского пароходства, в радиорубку сухогруза «Маэстро Ниязи», следовавшего из российского порта Таганрог в албанский порт Дуррес, поступил сигнал о бедствии в Ионическом море. Капитан корабля Панах Азизов направил судно в зону поступления сигнала SOS примерно в 15 км от греческого берега. Азербайджанские моряки взяли на борт с затонувшей лодки мигрантов-граждан Афганистана Султани Джамшида, Резаи Джаббара и Мухаммеда Рашида.

Так же был извлечен с моря труп еще одного мигранта. Всем спасенным лицам была оказана медицинская помощь, обеспечена питание, одежда и пр.

«Спасенные мигранты были переданы в соответствующие службы», сообщили в Каспийском морском пароходстве.