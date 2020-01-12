Редакция haqqin.az 17:18

Она слышит голоса душ человеческих! Есть! Есть-таки голос души! Он тих и не всем дано услышать его. Для этого надо, чтобы и твоя душа обладала бы столь же тонким и редчайшим слухом. Слухом сердца. А этот слух Бог дает не каждому. Он одаривает им лишь избранных. И этим даром он наделил Ульвию ханум Махмудову. Наш прекрасный и чудесный коллега – руководитель и глава журнала «Наргиз» сегодня отмечает не только свой день рождения. Ибо, к тому же, глава благотворительного фонда «Наргиз» У.Махмудова вернула к жизни сотни окрыленных божественной душой человеческих созданий. С ней вместе отмечают Ее день – спасенные!

И эти слова, скажем Вам, уважаемая Ульвия-ханум, принадлежат, отнюдь не нам, а тем из детей, чьи души с младенчества от неизлечимых болезней исторгали рвущие сердце стоны отчаяния. Они просили помощи у мира. Им хотелось жить. Их слышали все. Слышали, сочувствовали, но ничем помочь не могли. И мы это знаем, что Вы, протягивали руку, в тепле которой искрилась уже не надежда, а самая что ни на есть, помощь, что давала шанс на Её Величество Жизнь. Вот перед нами письмо. Мы получили его от ребенка. От 8-летней девочки по имени Сакина. Судя по всему, она только-только научилась писать. «Ульвия ханум, это я, Сакина. Я уже хожу. Я уже учусь. Спасибо вам. Вы мне как вторая мама». Мы выяснили, у ребенка был туберкулез костей. Она не могла нормально сидеть. И по Вашей инициативе, на средства благотворительного фонда «Наргис» ей в Санкт-Петербурге внедрили имплантаты, а затем еще проделали дорогостоящую операцию на позвоночнике. И вот это письмо. И таких писем сотни, тысячи…