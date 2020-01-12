Что-то высшее и вечное в этом имени - Ульвия! haqqin.az поздравляет
Она слышит голоса душ человеческих! Есть! Есть-таки голос души! Он тих и не всем дано услышать его. Для этого надо, чтобы и твоя душа обладала бы столь же тонким и редчайшим слухом. Слухом сердца. А этот слух Бог дает не каждому. Он одаривает им лишь избранных. И этим даром он наделил Ульвию ханум Махмудову.
Наш прекрасный и чудесный коллега – руководитель и глава журнала «Наргиз» сегодня отмечает не только свой день рождения. Ибо, к тому же, глава благотворительного фонда «Наргиз» У.Махмудова вернула к жизни сотни окрыленных божественной душой человеческих созданий. С ней вместе отмечают Ее день – спасенные!
И эти слова, скажем Вам, уважаемая Ульвия-ханум, принадлежат, отнюдь не нам, а тем из детей, чьи души с младенчества от неизлечимых болезней исторгали рвущие сердце стоны отчаяния. Они просили помощи у мира. Им хотелось жить. Их слышали все. Слышали, сочувствовали, но ничем помочь не могли. И мы это знаем, что Вы, протягивали руку, в тепле которой искрилась уже не надежда, а самая что ни на есть, помощь, что давала шанс на Её Величество Жизнь.
Вот перед нами письмо. Мы получили его от ребенка. От 8-летней девочки по имени Сакина. Судя по всему, она только-только научилась писать. «Ульвия ханум, это я, Сакина. Я уже хожу. Я уже учусь. Спасибо вам. Вы мне как вторая мама». Мы выяснили, у ребенка был туберкулез костей. Она не могла нормально сидеть. И по Вашей инициативе, на средства благотворительного фонда «Наргис» ей в Санкт-Петербурге внедрили имплантаты, а затем еще проделали дорогостоящую операцию на позвоночнике. И вот это письмо. И таких писем сотни, тысячи…
И с глубоким убеждением признаем, что все эти письма испепелились в укромном разведенном костре. Ведь каждое слово, рожденное спасенным ребенком, исцарапали бы Ее душу. Она ранимая, и порой, слишком ранимые души становятся мишенью для всех, и, в первую очередь, для самой себя. Может поэтому она часто ищет спасение в побеге от самой себя. Чтобы спасти жизнь других, но вместе с этой жизнью спасти и свою душу. Она не терпит несправедливости. И может бросить вызов всему миру ради слезинки одного угнетенного, раненного, обездоленного. Может поэтому в ее искусстве и творчестве проявляет ирреализм. Не иррациональность, а именно ирреализм. Ведь между иррациональностью и ирреализмом проходит еле заметная и неброская грань. Эту грань могут почувствовать лишь ранимые, но величественные души.
Ульвию можно встретить повсюду. И она всегда громко стучит в двери людей, которым нужна помощь. Ее вдохновение в ирреализме, и она черпает силы в каком-то ином, неизведанном мире, окунувшись во вселенную неестества, сказок и волшебства. Ульвия черпает новые силы в этом своем неведанном нам мире. Уж слишком много зла и подлости в нашем мире. Возможно, нам не понять.
Ей нет здесь места, она возвращается к нам лишь, чтобы стучать в двери, бить в набат и спасать, изгоняя ненависть ради большой любви. Что-то превосходное, высшее в имени этом, Ульвия.
Оставайтесь всегда такой, какая вы есть, дорогой коллега! Для нас вы просто – воплощение доброты. Ирреализм какой-то!..