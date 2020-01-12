В Багдаде установят памятник Сулеймани
Министерство культуры Ирака поддержало идею установки памятника командующему силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касему Сулеймани и экс-заместителю главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандису, погибшим в результате ракетного удара США. Об этом в понедельник сообщил телеканал Rudaw.
Как указывает телеканал, ведомство приняло решение создать специальную комиссию, которая займется этим вопросом. Проект будущего монумента будет выбран по результатам конкурса.
Отмечается, что предложение об установке памятника было направлено в министерство культуры депутатом иракского парламента Али Джасемом аль-Хамидави. В своем запросе аль-Хамидави подчеркнул, что Сулеймани и аль-Мухандис "сыграли огромную роль" в борьбе с терроризмом в Ираке, и выдвинул идею установки монумента на месте их гибели - в аэропорту Багдада.