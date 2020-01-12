Проиранских боевиков обвинили в убийстве десятков пастухов

Массовое убийство произошло через два дня после гибели иранского командира Касема Сулеймани в результате авиаудара США возле аэропорта Багдада в Ираке.

Сирийские активисты сообщили, что в результате резни в районе Маадана, расположенного между Раккой и Дейр-эз-Зуром в восточной части Сирии, был убит 21 пастух, передает mignews.com.

Район, где произошло массовое убийство, находится под контролем сирийского режима. Сирийские страницы Facebook и новостные сайты обвинили в массовых убийствах проиранских боевиков, которые имеют ощутимое присутствие в контролируемых режимом районах восточной Сирии.

СМИ процитировали местных жителей, сказавших, что бойня была совершена из мести за смерть Сулеймани.

Он был описан как «архитектор» сирийского конфликта - из-за ключевой роли, которую его ополченцы сыграли в поддержке Асада, - и его смерть привела к гневу в кругах сторонников режима.

Сирийская сеть по правам человека заявила, что среди жертв были трое детей.

Наввар Сабан, исследователь из Центра стратегических исследований Сирийского Омрана, сказал панарабской газете Al-Quds Al-Arabi, что проиранские ополченцы, скорее всего, были ответственны за резню.

Он сказал, что проиранские ополченцы использовали контрольно-пропускной пункт в Маадане между контролируемыми режимом районами и районами, которые удерживались под руководством курдских сирийских демократических сил, и оставались в этом районе после закрытия контрольно-пропускного пункта.