Ильхам Алиев наградил Хошбахта Юсифзаде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Хошбахта Юсифзаде орденом "Гейдар Алиев", сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, Хошбахт Багы оглу Юсифзаде награждается орденом "Гейдар Алиев" за большие заслуги в развитии нефтяной промышленности Азербайджана и многолетнюю плодотворную деятельность. 

Отметим, что инженер-геолог, ученый-нефтяник Хошбахт Юсифзаде 14 января отмечает свой 90-й день рождения. По распоряжению президента Ильхама Алиева юбилей будет отмечаться на государственном уровне.

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