Ильхам Алиев наградил Хошбахта Юсифзаде
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Хошбахта Юсифзаде орденом "Гейдар Алиев", сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, Хошбахт Багы оглу Юсифзаде награждается орденом "Гейдар Алиев" за большие заслуги в развитии нефтяной промышленности Азербайджана и многолетнюю плодотворную деятельность.
Отметим, что инженер-геолог, ученый-нефтяник Хошбахт Юсифзаде 14 января отмечает свой 90-й день рождения. По распоряжению президента Ильхама Алиева юбилей будет отмечаться на государственном уровне.