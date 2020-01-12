Иранская судья по шахматам отказалась возвращаться на родину

Согласно информации, Байат судит матч на первенство мира по шахматам среди женщин и наблюдает за партиями с участием россиянки Александры Горячкиной и действующей чемпионки мира китаянки Цзюй Вэньцзюнь.

Международный арбитр по шахматам Шоре Байат приняла решение не возвращаться в родной Иран, опасаясь за собственную безопасность, пишет немецкий портал tagesschau.de.

Иранки обязаны носить хиджаб, поэтому в первые дни состязаний в Шанхае Байат надевала платок, однако он не покрывал ее голову полностью. Подобная манера носить мусульманский головной убор вызвала всплеск критических публикаций в государственных СМИ Исламской Республики. Кроме того, иранский шахматный союз потребовал от судьи принести извинения в письменной форме. Впоследствии Байат прекратила надевать платок.

Арбитр обратилась в организацию за письменными гарантиями того, что сможет вернуться в Иран без опасений за свою безопасность. Однако шахматный союз не ответил на ее запрос.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выразила озабоченность сложившейся ситуацией. Вице-президент ФИДЕ Найджел Шорт особо выделил профессиональные качества Байат. Основания для сомнений в ее судействе отсутствуют, подчеркнул Шорт.